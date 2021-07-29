東京奧運賽事已進行到第六天，許多賽事紛紛開打，有的甚至已經結束，其中在桌球混雙的項目中我國好手林昀儒/鄭怡靜拿下銅牌，讓國人為之振奮，這也是中華隊睽違已久的桌球項目獎牌，而且今天下午林昀儒還要繼續在4強賽中拚搏，令人期待。

而說到林昀儒/鄭怡靜之前輸給的日本組合水谷隼和伊藤美誠，他們在本屆奧運非常具有話題性，不僅僅是因為地主關係，他們兩人從小到大一起成長、打球的革命情感讓眾人為之驚嘆，更不用說他們這次擊敗大陸熱門組合許昕/劉詩雯摘金，也為日本桌球奧運史拿下首面金牌。

不過根據《自由亞洲電台》(RFA)報導指出，當時在雙方廝殺之際，當大陸組合還處於領先時，大陸官媒《央視》就自行宣佈許昕/劉詩雯贏得比賽勝利，吸引不少沒在看比賽的大陸網友轉發消息，沒想到最後比賽竟然被逆轉勝，鬧了十足的超級大笑話。

這樣的結果也讓許多大陸網友感到不滿，他們紛紛出征水谷隼和伊藤美誠的社群帳號，留下不少惡意言語，如「你們沒資格拿金牌」、「水谷隼比賽在那邊吹球，違反防疫規定」、「小日本真會搞小動作」，以上言論都讓人啼笑皆非，也感受到大陸網友沒有辦法接受這樣的結果，而且還失去了風度。

另外對於此事件，現任中華民國無任所大使、總統府國策顧問及臺北市政府市政顧問紀政說話了，27日她接受RFA訪問時表示：「球是圓的，不到結束時勝負難定。大陸桌球一向非常棒，尤其女選手；大陸奧會以為贏定，能了解他們這種心態，但輸贏本是兵家常事，大陸網友得以平常心看待。」