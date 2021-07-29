開發金(2883)法說會後，歐系外資出具報告給予「表現優於大盤」、目標價為16.2元。開發金位於敦化北路的新大樓，預計3Q啟用。對於進一步併購中壽成為100%持股的子公司，公司也表示，會在金管會規定的期限前，在衡量市場、保障雙方股東權益的條件下，規劃下一階段收購案。金管會給予的收購期限為2022年6月。外資認為，開發金會在未來的6~9個月盡全力提高中壽的持股，預計將收購的股份還有44%。

預估中壽在3Q將有70億元現金股利入帳，由於開發金於今年2月增持中壽比重達56％並完成交割，因此，今年開發金可再依比例認列。

開發金上半年自結稅後獲利約169.6億元，較去年同期大幅成長460％；整體總資產達3.49兆元，股權權益報酬率成長至15.8％，創下近年新高水準。

對於市場關注併購中壽併購的進度，開發金控仍重申在明年6月董事任期屆滿之前完成100％子公司的目標不變。今年H1中壽獲利貢獻76億元，比去年同期增加246％；凱基證券今年上半年獲利貢獻56億元，較去年同期增加230％。

今年受惠疫情和緩，投資部位評價表現回升，中華開發資本上半年獲利明顯回升，預計今年第三季還將完成兩檔外籌基金募集，總資產管理規模將上看新台幣500億元，也持續優化資產配置，發展私募債權及併購策略。