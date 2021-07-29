中國大陸傳染病學專家、上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏醫師，29日凌晨在微博

發文〈南京疫情促使全國經受壓力測試，為未來疫情防控提供更多思考〉指出，近期南京疫情跨省傳播，成為輸入性疫情引發大陸傳播的新模式。在嚴格管控疫情和加速疫苗接種的今天，發生多省疫情擴散，引發公眾對於未來的巨大不安，這分不安，其實來自對於未來巨大不確定性的不安。現階段，全民要冷靜、嚴格遵循防控策略，需知，疫苗以減緩傳播和降低病死率作為目標，可以承擔一定保護，但是，作為清零和根除疾病流行，尚力有未逮。

張文宏文中自問自答指出：

1. 南京疫情會不會失控或者繼續惡化？

南京疫情遵循「點狀─線狀─彌散」規律，目前如果把祿口機場作為一個爆發點來看，是循著航空線路向各個省市擴散，目前外省市的病例基本上均是在對相關重點人群的篩查中發現的，還處於祿口機場相關的傳播線上，在外省市尚未發現脫離機場這條追蹤線路的無源頭較多社區擴散病例，這提示疫情尚在可控之中。後續1-2周各省市如果沒有更多的二代與三代病例發生，本輪疫情的規模仍然會限制在南京市。

在南京本地，與祿口機場相關感染人員的家庭聚集發病是主要的特徵。祿口地區出現較多與機場相關的成簇病例，但南京其他區域並未出現較多的沒有源頭的社區病例，說明還處於大範圍社區彌散前階段。南京目前已經採取了嚴格的防控措施，如果管控有效，可在數周內得到控制，對此應該有信心。關鍵還是後續1-2周的監測，如果進一步出現了較多與祿口機場無直接相關的病例，則標誌著疫情規模會擴大，可能需要採取更為果斷的措施。

目前這個階段最需要冷靜，嚴格遵循防控策略，戴口罩，勤洗手，多通風，盡量少出門，讓城市慢下來。逐步逐區完成核酸檢測，最差的時候就會過去。

2. 南京疫情中，疫苗保護作用再次被關注？

注射疫苗後可以有人感染，像這次南京，上次廣州，都有人在注射疫苗後感染。但如果不打疫苗，感染的人數可能會更多。到底疫苗作用如何，最終需要真實世界的防控資料。國際如此，大陸也不例外。目前英國和以色列的疫苗接種率都接近了70％，近期放開後，出現了感染人數的明顯上升，但是這種發病率的上升不再造成醫療資源的擠兌，該病的病死率也從去年最高的18％，降至最近一周的0.1％。這個水準是接近流感的病死率水準。

未來透過疫苗接種，仍然不能完全控制疫情的持續和反復，但如果在全面放開後病死率降至流感的水準，那麼就可以消除該病毒流行帶來的嚴重後果，或者說將「新冠」的危害透過疫苗接種，在短期內透過人群免疫力的建立，降低至季節性流感的水準。人類如果沒有疫苗，也會透過逐漸建立群體免疫，學會與這樣的病毒相處，但是需要數十年的時間，同時要付出大量的代價。

中國疫苗有沒有效果？

最近在智利完成的滅活疫苗上市後的持續觀察，在醫學上稱之為真實世界研究，資料在國際最著名的醫學雜誌，《新英格蘭醫學》雜誌上發表。這是一次比較硬碰硬的測試。

智利評估了今年2月2日到5月1日在全國大規模疫苗接種中國滅活疫苗人群疫苗的保護力，該佇列包含列1020萬智利人口，在2劑接種的人群中，中國滅活疫苗對預防新冠感染的有效性為65.9％ ，預防患者的住院率保護力87.5％ (95％ CI86.7-88.2)，預防ICU入住率的保護力為 90.3％，對死亡的保護力為 86.3％。智利疫苗接種的結果表明中國滅活疫苗對新冠的重症化、住院和死亡的預防具有較高的有效率。

如果以減緩傳播和降低病死率作為目標，可以承擔一定的保護，但是作為清零和根除疾病流行，可能是目前疫苗不能達到的目標。

這些資料可以告訴我們，未來哪怕我們每個人都打了疫苗，新冠仍然會流行，不過流行的程度會降低，病死率可以降低。開放後還會有人感染，未來各國均要面對的是疫苗降低了病死率與疾病的傳播，但是非常重要的還有市民的防控意識，國家的公共衛生體系（包括醫院和疾控）的力量，才能最終達到與病毒的和諧共處。

3. 大陸曾經經過的還不是最艱難的，更艱難的是需要長期與病毒共存的智慧：

現在越來越多的人相信，疫情不會短期結束，可能長期也結束不了。現在世界上大多數病毒學家都認可這是一個常駐病毒，世界要學會與這個病毒共存。南京疫情讓大家再次看到病毒的無時不在。

不管願意不願意，未來的風險一直會有。世界如何與病毒共存，各個國家都在作出自己的回答。中國曾經給出一張漂亮的答卷，南京疫情之後，一定會學習到更多。未來中國選擇的方式，一定是既保證與世界的命運共同體，實現與世界的互通，回歸正常的生活，同時又能保障國民免於對病毒的恐懼。中國應該有這樣的智慧。中國已經贏過新冠病毒一次，未來一定會找到長久的致勝之道。