「台美日國會議員戰略論壇」今天早上召開，代表立法院國民黨團出席的藍委陳以信表示，他代表國民黨主席江啟臣感謝美日贈送疫苗，並強調國民黨非常重視美日關係，將會在疫情緩和後，組團去訪華府與東京，加強政黨與國會對外關係。

陳以信並提出三項呼籲：建立三方二軌區域對話平台，並共同發布區域情勢報告；建立台日制度化經貿會談，朝向台日BTA或EPA邁進；儘速恢復台日定期漁業會談，並展開新階段協商。

陳以信首先呼籲，建立三方二軌區域對話平台，每年由三方國會輪流舉行，邀集三方主要政黨、重要智庫代表與會，針對西太平洋與台海情勢進行廣泛二軌對話，並且每年共同發布區域和平情勢評估報告，為長期推動區域和平穩定奠定制度基礎

陳以信指出，2011 年國民黨執政時，台日簽署投資保護協議，以此協議第23條授權成立之共同委員會為基礎，可仿照台美 TIFA 會談，建立台日制度化經貿會談，藉以深化台日經貿與投資關係。短期或可研議日本福島五縣市食品進口議題，跨境電子商務，或產業供應鏈之議題。長期則可以朝向簽署台日BTA或EPA為目標。

陳以信強調，2013年國民黨執政時，台日簽署漁業協議處理釣魚台漁權爭議。但此會議近兩年因為疫情停止召開，近兩年多次漁業糾紛，衝擊台日關係發展。並且台日漁業協議中的第二階段，要求針對八重山以南海域進行協商，這些年遲遲沒有展開。希望台日儘快展開合作，排除台日海上合作的負面因素。