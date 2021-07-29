台塑（1301）今（29）日召開股東會，董事長林健男表示，歐美經濟陸續解封， 報復性消費已顯現，而東南亞疫情升溫，外銷訂單轉回疫情相對穩定的大陸。在後疫需求放大，美國廠營運倍增助力下，今年獲利可望超過1個股本，再創新高。

林健男指出，北美石化業稼動率可望維持穩定偏高，預期台塑美國OL-2於 第3季歲修完成，加上新乙烯管線完工，可外購乙烯供下游廠生產，原料不足情況獲得改善，產銷量增加，下半年獲利表現將比上半年倍增。

尤其，美國計畫擴大基礎建設，且歐洲為提升減碳成效，加速推動綠能如風力發電、太陽能發電、交通工具輕量化及氫能系統發展，預期塗料、管材及高性能複合材料需求可望明顯成長，看好PVC、EVA、碳纖、AE及正丁醇產品。

此外，台塑美國擬於德州進行年產25萬噸第三期PP擴建，總投資額5.64億美元，預估2023年第1季完工投產，強化長期動能。

全球各國資金充沛，經濟成長及需求強勁，加上美國基礎建設需求帶動，且原油價格上漲，有利推升石化產品價格。

林健男認為，近期東南亞國家疫情升温，當地加工出口訂單轉回疫情相對 穏定的中國大陸加工業者，預期下半年起中國大陸對石化原料需求、購買量增加，因此，在東南亞疫情獲得控制前，需求疲弱，中國大陸依然是需求主力市場。

台塑近幾年分散外銷市場至紐澳、南亞、東南亞及中國大陸等地區，就是考量區域需求比重變化時，可彈性調整銷售地區，避免影響銷量。