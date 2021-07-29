42歲上班族女性長時間久坐辦公，每次到了下午，小腿就開始發脹，痠軟無力，按壓小腿前側常出現凹陷水腫，到了排卵期或是月經來臨前，下腹部更明顯有腸胃脹氣的情況，且長期有便秘的困擾，約4-5天上一次廁所，在一次偶然的健康檢查發現，下腹部竟然存在著一顆10公分的子宮肌瘤。

●子宮肌瘤 便秘也可能是兇手

臺北市立聯合醫院仁愛院區中醫科主治醫師周宗翰說，影響子宮肌瘤長大的因素非常多，很多人不知道，便秘也可能是子宮肌瘤長大的隱形幫兇，其關鍵在於長期便秘產生的毒素，加上排便不暢導致腹壓變大，就更容易引起下肢水腫與頻尿。

醫師強調，若又屬於久坐缺乏運動者，就是典型會出現氣滯血瘀體質，疾病傾向大多具有明顯的「不通暢」特徵，當骨盆腔與腹腔循環出現障礙，是許多疾病的發病基礎；臨床上發現，患有子宮肌瘤的婦女常常也有便秘困擾，改善子宮肌瘤體質就要從通暢著手。

●治療子宮肌瘤 溫通腸胃與子宮是關鍵

周宗翰表示，要改善便秘很簡單，但是要治癒便秘是非常困難的，可不是簡單服用緩瀉劑就可以治癒，當患者長期服用軟便劑，反而會使便秘的體質更趨於嚴重，因為一停藥排便就絕對不通暢。

有些女性甚至一出生就開始便秘，生產完後便秘症狀更為嚴重，氣滯血瘀影響骨盆腔循環，往往就容易有產生子宮肌瘤的可能，要治療子宮肌瘤，首重改善與調整子宮的環境，其中溫通腸胃與子宮絕對是關鍵。

●中醫治療子宮肌瘤 患者勿自行服用中藥

周宗翰指出，便秘引起的子宮肌瘤通常歸類於瘀證，抑制子宮肌瘤，常用攻衝破結的蟲類中藥如虻蟲、水蛭、土鱉蟲等，科學中藥方劑則用桃仁承氣湯對於此類患者有較好改善便秘的效果，但是一切要以醫師辨證論治為主，切勿自行服用。