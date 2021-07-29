台灣之星去年8月4日宣佈5G正式開台，在5G開台將滿週年公布年度成績單。台灣之星延續4G時代高CP值資費理念，採用「用到5G才付錢、用再多也只要再加$200」的資費方案，截至今年6月底為止，已吸引超過26萬5G用戶加入台灣之星、5G用戶滲透率也已突破10%。

台灣之星指出，他們也積極投入網路佈建、持續優化4G與5G基站，在去年底已率先達成5G高密集人口涵蓋80%的目標，開台至今4G+5G的基站數成長近10倍。隨著台灣之星5G開台週年即將到來，台灣之星今(28) 日宣佈凡申辦月租$399起資費方案，指定資費於綁約期間內爆送最高100GB超大上網流量優惠；若消費者想要5G吃到飽，月租也只要$999，還享月月加$100升級電信全餐、每月吃喝玩樂加值服務隨你選、網外/市話每分鐘$2(原$6/分)；再享iPhone12 (128G)$0起帶走。

台灣之星行銷事業部資深副總經理朱曉幸表示：去(2020)年標得5G 3.5GHz黃金頻段40MHz、取得5G入場門票，並在同年8/4正式宣布5G開台。在過去一年來，台灣之星不提前達成多項5G營運目標。截至今年6月底，我們的總用戶數已達266萬，其中，5G用戶數正式突破26萬、滲透率超過1成；網路涵蓋部分，在去年底已提前達成5G高密集人口涵蓋80%，今年將朝向5G基站於六都市區涵蓋90%及 6000站5G訊號涵蓋範圍之目標。

為歡慶5G開台一週年，台灣之星推出多款5G手機限定優惠。凡新申裝/攜碼申辦指定5G手機方案，搭配月租$599~$799資費方案，綁約30個月，可享最高4G不限速吃到飽，網內互打免費，再加送最高36GB上網量，網外最高贈送90分鐘，搭配新朋友專案，5G指定機款(包含realme X7 Pro、小米 11 Lite 5G、OPPO A74 5G及Realme 8等機款)，手機專案價通通只要$0；搭配月租$999~$1199資費方案，綁約36個月，可享4G不限速吃到飽，且網內互打免費，再加送最高100GB上網量，網外最高贈送160分鐘，搭配新朋友專案，包含iPhone 12 Pro 128GB、iPhone 12 128G及iPhone 12 mini 128GB等5G指定機款都可免費入手。如欲享5G吃到飽，指定資費月租最高加$200即可享有，亦即申辦月租$799專案，再加$200，月租$999即可享5G吃到飽。凡申辦本系列專案者皆可享月租費月月加$100直接升級電信全餐、精選各式吃喝玩樂加值服務，包含流行音樂館、LINE MUSIC、ELEVEN SPORTS、CATCHPLAY、LiTV、Pubu及Kono，且月月可更換，語音通話再打3折(網外市話$2/分)。

5G開台週年慶-手機方案。（台灣之星提供）

5G開台週年慶-單門號方案。（台灣之星提供）

若沒有申辦手機需求或已經有5G手機的消費者，也可以選擇單辦門號方案，申辦月租$399資費方案，即可加入5G行列，每月送20GB上網量，當免費上網量使用完畢後，仍享21Mbps 的4G上網吃到飽，且網內互打免費、網外贈送30分鐘；申辦月租$599資費方案，同享5G上網服務，每月送30GB上網量，當免費上網量使用完畢後，仍可享4G不限速上網吃到飽，且網內互打免費、網外贈送60分鐘。