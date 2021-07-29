東奧賽事如火如荼進行中，國民黨昨（28）日在臉書羅列出東奧4大爭議，直批「有政府 會收割」，選手海外奪牌，政府改革卻掛蛋，質疑總統蔡英文這五年來，除了呼口號外，實際改革行動在哪裡？

中華健兒正在2020東奧奮戰，國民黨表示，我們除了繼續為中華隊加油外，也必須注意到，台灣選手和裁判在外打拚，政府卻無法給予充足的支援和協助；而蔡總統曾高喊「不改，對不起你們」，但在民進黨執政的五年間，根本沒有推進台灣運動發展和改革。

國民黨列出東奧至今引發的爭議，首先是「選手搭商務艙」承諾跳票，蔡英文總統曾公開承諾，未來奧運國手出國統一搭乘商務艙，但今年東奧卻被抓包選手搭經濟艙，體育署官員坐商務艙，直接打臉蔡總統。

選手搭經濟艙赴東奧引發爭議。（圖／摘自國民黨臉書）

接著是網球雙打世界第一，卻打不了奧運，國民黨說，此事引起外界對單項協會資源分配不均問題產生質疑，民進黨喊改革喊了五年，一次奧運就被打回原形。

國民黨接著提到，「世界級裁判 成體育補助孤兒」，前往奧運擔任裁判執法的台灣裁判，政府完全沒有提供任何補助，包括採檢、疫苗、隔離及交通，全部都必須由裁判自費，請問體育署到哪去了？

最後是「蔡總統海外正名不敢！國內出征大膽」，國民黨指出，中華隊在海外爭取榮譽，蔡政府卻在國內大搞「正名動作」，回顧2018年「東奧正名公投」，蔡英文總統切割、不支持，當時外交部也公開說明恐影響選手參賽資格；而2021年「東奧開賽」後卻開始大搞正名運動，甚至放任不理性網軍出征為「中華隊」加油的藝人，拿意識形態製造政治紛擾，分化國人。