據「商業內幕」(Business Insider)28日報導，以總和224公斤拿下東京奧運女子55公斤級舉重金牌的菲律賓選手海蒂．狄亞士（Hidilyn Diaz），不但為菲律賓奪下史上首面奧運金牌，更同時捧回菲律賓體委會與贊助人提供的高額獎金3300萬披索(約新台幣1842萬)與一塊地、2間房。

依據菲律賓體委會的獎金制度，奧運金牌獎金約1000萬披索，再加上另2名贊助商提供的1000萬披索，以及菲國眾議院副議長羅梅洛（Mikee Romero）的300萬披索，狄亞士樂捧3300萬披索回家。

此外，菲律賓奧會主席兼國會議員托倫蒂諾也兌現賽前承諾，贈送狄亞士一塊地；另有房地產商Megaworld Corporation也大方加碼，贈送狄亞士位於伊斯特伍德市的一棟價值1400萬披索(約新台幣862萬)的公寓，以及一座位於馬尼拉的別墅，讓狄亞士名利雙收。

石油企業老闆黃書賢掏腰包再加碼500萬披索，並提供狄亞士終身免費汽油贊助，亞航/菲律賓航空也允諾給予狄亞士終身免費飛行。

報導指出，由於疫情的限制，狄亞士被迫離開家人長達7個月，獨自一人備賽。甚至，嚴峻的疫情一度讓她無法進入健身房訓練，只能將竹竿綁上水瓶進行練習。

早在東京奧運報捷之前，狄亞士就已在2016年里約奧運嶄露頭角，當時她以127公斤的奧運紀錄，拿下銀牌。如今，她的挺舉加抓舉總成績達224公斤，硬生生的氣走人稱「冠軍收割機」的中國大陸選手廖秋雲，拿下東奧金牌。這項成就也讓狄亞士成為菲國首位奧運雙料獎牌得主。

Olympic gold medalist Hidilyn Diaz pays virtual courtesy call to President Duterte on Wednesday evening. pic.twitter.com/GdE0bYuT9K — ABS-CBN News (@ABSCBNNews) July 28 2021

菲律賓總統杜特蒂則在與狄亞士的電話中，表示「我希望辛苦的歲月、失望的日子都過去。忘記吧，你現在擁有了金牌，金牌就是金牌。過去的事情成就你今日的好事」。報導指出，這似乎是指先前迪亞士遭控因謀推翻菲國政府。

狄亞士則謙遜的表示，「夢想成真是多麼讓人難以置信。我想對菲國年輕一代說，妳們也能擁有金牌夢。我就是這樣開始的，最後我辦到了。我期待接下來的日子，我待在馬來西亞已快2年了(狄亞士前往大馬受訓)，我現在終於可以回家和家人、支持者一同慶祝」。