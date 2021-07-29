拿下東奧射箭男團銀牌的中華射箭隊，首先在個人賽上場的是鄧宇成，64強遭遇印度達斯(Atanu Das)，結果鄧宇成跟達斯拚到最後1局，才以4比6吞下敗仗，無奈提前在64強淘汰出局，接下來中華射箭男團還有湯智鈞與魏均珩將要出賽
鄧宇成第1局前兩箭分別射出8、9分，最後一箭還是9分，達斯卻射出27分，以27比26收下首局，取得2比0領先；鄧宇成第2局首箭仍是8分箭，接著射出10分箭，最後也是10分箭，最後以28比27險勝，雙方打成2比2平手。
來到第3局，鄧宇成一開始就是10分箭，接下來是可能壓線的9分箭，最後射出離譜的7分箭，無奈以26比28輸掉第3局，達斯又以4比2領先；鄧宇成第4局第1箭9分，第2箭10分，第3箭9分，漂亮以28比27把比分打平。
雙方來到最後1局，鄧宇成第1箭射出10分箭，可是達斯也是10分箭，鄧宇成第2箭射出9分，達斯也是9分，來到最後一箭，先登場的鄧宇成射出離譜的7分箭，達斯射出9分，就以28比26擊敗鄧宇成晉級。
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