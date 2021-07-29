大陸國家衛健委網站29日消息，7月28日0-24時，大陸報告新增確診病例49例，新增本土病例24例（江蘇20例、四川3例、北京1例），江蘇新增本土確診病例之中南京18例，揚州2例 。另北京新增1例，京外關聯本土病例，現住昌平回龍觀，曾去過張家界，與近日四川成都、遼寧大連類似，跟南京祿口機場有間接相關。

衛健委統計，7月28日0-24時，大陸報告新增確診病例49例，其中境外輸入病例25例（雲南16例，福建3例，廣東3例，吉林1例，河南1例，四川1例），本土病例24例（江蘇20例，四川3例，北京1例）；無新增死亡病例；新增疑似病例1例，為境外輸入病例（在上海）。

當日新增治癒出院病例24例，解除醫學觀察的密切接觸者382人，重症病例較前一日增加1例。

境外輸入現有確診病例633例（其中重症病例16例），現有疑似病例5例。累計確診病例7342例，累計治癒出院病例6709例，無死亡病例。

截至7月28日24時，大陸現有確診病例887例（其中重症病例23例），累計治癒出院病例8萬7288例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例92811例，現有疑似病例5例。

新增無症狀感染者14例，其中境外輸入12例，本土2例（湖南1例，四川1例）；當日轉為確診病例2例（均為境外輸入）；當日解除醫學觀察27例（境外輸入26例）；尚在醫學觀察的無症狀感染者411例（境外輸入395例）。