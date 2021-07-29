不少民眾抱著未來可以混打其他疫苗的心態先去打AZ，對此，台大前感染科醫師林氏璧在節目上表示，疫苗混打不是萬靈丹，都是有風險的。台灣是否要大推混打，他認為仍需再觀察，除了要看疫苗的到貨狀況，還要參考這樣混打的安全性與有效性，因為國外研究發現混打抗體變高，但這樣的數據在真實世界中是否如此，目前還不確定，而且混打後的副作用也需特別注意。

林氏璧日前在談話節目《新聞面對面》上表示，ACIP委員會開會同意混打，但建議由少部分的人開始，像是開放第一類到第三類的人第二劑混打，而指揮中心原則上是同意的，但仍要規劃該怎麼做，還要看到疫苗的貨量，但要注意「疫苗混打不是萬靈丹」，混打是有風險的。

林氏璧說，英國和瑞典做的小規模研究結果顯示混打中和抗體變高，甚至有些實驗去做細胞免疫都變高，但這些跟國產疫苗一樣，如今都面臨到「免疫橋接」的問題，只是在實驗室做到高，在真實世界是不是真的保護力比較高，這個現在是不確定的。

林氏璧指出，韓國、歐洲和加拿大都有混打疫苗，除了是因為當初傳AZ打了會出現血栓，因此第二劑改打mRNA疫苗外，也有一陣子是因為AZ疫苗到貨不及，只好去混打。而這些國家認為既然都混打了，當然要做研究看看到底有沒有效、安全性如何？

林氏璧說，近期施打的疫苗都是AZ，民眾的接種率很高，他不知道是否有人是抱持著未來可以混打其他疫苗的心態去接種。不過，是不是多半的人都可以這樣打，就要看九月BNT是否會來？而台灣是否要大推混打，則還需要再觀察。

林氏璧也說，許多專家所說的「錯過混打的最佳時機」，其實是指一至三類的對象，但他其實不太認同這點，因為他身邊的醫護同仁，其實不少人已經可以接種第二劑，也有不少人等著想混打，他認為等一下是可以的，因為以別的疫苗來看，免疫記憶可以在身體存在半年左右，身體會記得這個疫苗，之後打第二劑抗體就可以串起來。

林氏璧認為，疫苗混打是世界的趨勢，主要原因是難以控制疫苗的到貨，也許那一、兩個月某種廠牌的疫苗就是特別缺。而韓國最近的研究指出「AZ混打BNT中和抗體增加6倍」，副作用與兩劑都打BNT差不多，又是一個贊成混打的研究。但他認為疫苗混打主要還是得看後續的到貨量，並要參考更多的安全性與有效性。

林氏璧也提到，至於高端混打的事情，大家真的不用太擔心，假如沒有類似的研究做出來，那就不會同意開放混打。何況高端現在連兩劑打高端的有效性都還沒出來，因此真的不必太擔心，而政府也不可能逼你打疫苗。