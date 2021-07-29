宏達電(2498)今日公佈第二季財報，第二季宏達電在VR新帶動下，營運相較第一季虧損收斂，每股虧損為0.68元，在成本持續管控得宜下，毛利率更持續回升到29.9%，逼近2010年時逾30%的高點。

宏達電第二季營業收入為13.5億元，營業毛利率從上一季29%上升至29.9%，增加0.9個百分點，單季毛利率持續靠攏2010年時逾30%的高點；營業淨損為10.5億元，營業利益率為-77.8%； 歸屬於母公司業主淨損為5.5億元，每股稅後虧損為0.68元。

宏達電累計上半年營收25.24億元，年減少5.57%，稅後虧損15.75億元，每股虧損1.92元，毛利率為29.45%，年增加3.05個百分點。

宏達電5月時以線上方式舉辦HTC全球VR大會-VIVECON 2021，來自世界各地的來賓及合作夥伴透過VR及網路觀看HTC發表VIVE新產品和全方位VR商用解決方案，兩款新品為 VIVE Focus 3和VIVE Pro 2， VIVE Focus 3是一款旗艦級商用VR一體機，符合人體工學的舒適度， VIVE Pro 2則為新一代旗艦級PC VR裝置，具有更能呈現真實色彩的顯示和寬廣視野。

另外， 宏達電與高雄市政府成功打造台灣首座5G獨立組網專網，場域設置於高雄「KOSMOSPOTxVIVELAND奇點站」，開放全台民眾及企業體驗5G專網環境。