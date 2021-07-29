聯準會周三在會後發布貨幣政策聲明，該央行表示，儘管新冠疫情升高，但美國經濟復甦態勢不變，該聲明除了顯示聯準會對經濟情勢仍然樂觀之外，亦透露出貨幣政策支持措施終將退場的討論正在進行中。

聯準會周三會後宣布其基準利率維持不變，仍在0～0.25%的目標區間內，每月1200億美元的量化寬鬆（QE）購債計畫亦維持不變。其聯邦公開市場委員在一致通過的政策聲明中表示，美國經濟持續「增強」。

儘管央行對美國經濟看法樂觀，但聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）在會後的記者會上表示，聯準會「完全還不到」考慮升息的時候。他表示：「現在我們的做法是盡可能透明。我們還沒有『進一步取得實質進展』，我們認為就業市場還有一些需要補強之處才能到達目標」。

鮑爾表示，在縮減每月1200億美元購債計畫之前，我希望在未來幾個月能看到一些強勁的就業數據。

在通膨和就業方面「進一步取得實質進展」，是聯準會為收緊政策設下的標準，所謂的收緊政策意味著逐漸縮減並最終停止每月的購債計畫，以及最後的調升基準利率。

最新的政策聲明僅指出已經取得「進展」，以及聯邦公開市場委員會將繼續觀察情況，以了解距離聯準會的目標有多近。

儘管如此，聯準會在就業和通膨目標方面「已經取得進展」的說法，仍被一些經濟學家視為是該央行對於政策可能即將發生變化的首肯之意，尤其每月的購債計畫。

PNC首席經濟學家Gus Faucher表示，聯準會已經開啟了縮表的計時器。

此外，市場正密切關注聯準會對Delta新冠變種病毒擴散的看法，但鮑爾和其他央行官員至少在Delta變種病毒對經濟構成的威脅方面，看法乃然樂觀。鮑爾表示，這場大流行病帶來的威脅正在升高，但他不認為這會對經濟造成重大影響。

受此提振，周三美股收復部分失土，終場道瓊指數小跌0.36%，標普500指數微跌0.02%。那斯達克指數表現相對強勁，終場上漲0.7%。

鮑爾表示：「我們似乎已經學會處理這件事，經濟中斷的情況大幅減少，但他也承認新一波疫情在某種程度可能使勞工重返就業市場的速度放緩，或可能破壞既定的秋季開學計畫」。

最新的政策聲明反映出央行對美國經濟的信心，其內容顯示聯準會持續在討論如何縮減債券購買計畫。相關的協商似乎已經取得進展，儘管聲明中並未明確提出縮表的時間表。

鮑爾表示，在縮減每月收購800億美元美國公債的計畫之前，先縮減每月購買400億美元不動產抵押貸款證券（mortgage-backed security）的計畫，這個提議「幾乎得不到支持」，而且一旦啟動縮表，我們將同時縮減這兩個部分的購買力道。