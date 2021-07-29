聯電(2303)第二季毛利率突破3成，獲利亮麗，展望第三季營收將續創新高，今股價跳空開高2.1元達53.9元，漲幅約4%。

聯電預估，第三季晶圓出貨量將季增1-2%，ASP將成長6%，營收可望續創高；聯電並再度上調今年ASP預估，將較去年成長10-13%，且目前訂單能見度已看至明年底。

聯電昨(28)日召開法說會，展望第三季，聯電預期需求仍強勁，第三季晶圓出貨量將季增1%-2%，平均銷售價格(ASP)將成長6%，毛利率約34%-36%，產能利用率維持100%；聯電並二度上修今(2021年)年全年晶圓代工ASP(平均銷售價格)年增幅預估至10%-13%，訂單能見度則已看到明年底。由此預測來看，聯電第三季營收將再創新高，季增率將達高個位數，獲利將持續成長。

聯電共同總經理王石表示，在5G與電動車趨勢推升下，第三季需求仍強勁，8吋與12吋供給吃緊情況將持續，第三季ASP估將季增6%，價格上漲動力主要來自調漲12吋和8吋價格、以及產品組合改善。

聯電指出，目前產能非常吃緊，訂單已看至明年底。

產能部分，聯電表示，今年產能將增加3%，2022年還會再增加6%；根據客戶反饋，28奈米未來需求會很強，目前P6擴產以28奈米為主。

聯電第2季毛利率突破3成，達31.3%，歸屬母公司淨利新台幣119.43億元，創15年來新高，每股純益0.98元。

聯電上半年營收980.05億元，年增13.1%，毛利率29%，較去年同期拉升7.8個百分點，歸屬母公司淨利223.71億元，年增151.7%，每股純益1.83元。

聯電董事會通過318.95億元資本預算執行案，用以建置產能。聯電今年資本支出將維持調高後的23億美元。