2020年受新冠肺炎疫情影響，業者多以節流方式度過危機，投資意願趨於保守，僅有5％業者進行產線移轉或擴增，經濟部發現，企業因疫情對調整生產布局偏保守。

經濟部統計處29日公布，當前經濟情勢概況。2020年有擴充產線業者所選擇之地區，多以台灣為首選，占55.4％，其次東協占36.5％。按貨品類別分，高科技貨品之業者多選擇返台擴增產線；傳產貨品則多轉進東協或移回台灣。

統計處也發現，新設產線多傾向移往東協。2020年在新設產線中，以東協國家為其首選，占比近6成5。按貨品類別分，高科技貨品多傾向移往東協及國內，各占54.5％、36.4％；傳產貨品則多選擇至東協設點，占比近7成。2020年有進行產線跨國移動或擴增之企業中，41.8％業者將產線自中國大陸及香港移出，自其他國家移出者占18.2％，另4成業者無產線移動，顯示產線加速自中國大陸及香港移出。生產線自中國大陸及香港移出後，7成4業者選擇回流國內擴充產線；新設產線者多傾向遷移至東協。