有在關注東京奧運賽事的台灣名眾，在看頒獎時，除了注意到獎牌外，一定也有看到選手們手上精緻小巧的勝利花束，「日本台灣交流協會」特別說明，這些花束的選材都源自2011年311大地震受災地區，這些帶著勇氣與希望的花束，除了獻上祝福外，也希望藉機向世界展示，日本的浴火重生，令許多網友感到鼻子一酸，大呼日本的用心令人感動。

「日本台灣交流協會」28日在臉書發文表示，這次的奧運的頒獎花束使用的主花材都產自311大地震受災地區；來自福島縣的洋桔梗雖在災後產量大減，但透過當地非營利組織的幫助下，成功讓這些溫柔優雅的花朵，得以在這片土地持續綻放；而來自宮城縣的向日葵則是由在災難中失去小孩的父母們所種植，以寄託對孩子們滿滿的思念；岩手縣的龍膽產量也已恢復日本花卉市場市占率一半以上，沈穩且美麗的藍色花朵也和此次東京奧運的logo相互呼應，處處都顯現了花束設計者的巧思。

「日台交流協會」感性稱，帶著勇氣與希望的花束除了獻上選手們最大的祝福外，也希望藉機向世界展示，日本浴火重生後充滿活力與元氣的樣貌。

大批網友也在其PO文底下留言表示，「哇～原來小花束背後有這麼暖心的故事」、「日本真的很用心在這些小細節上，看在那些地方的人民眼裡一定格外感動；也透過這樣把當地居民、選手、觀眾的心連結起來」、「好用心的小巧思、美好的寓意」、「小小的花束，象徵的意義有洋蔥，看了讓我鼻頭一酸」。