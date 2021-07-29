Sony Interactive Entertainment (SIE)宣布，新一代遊戲主機PlayStation 5（PS5）自2020年11月12日首度問世以來，全球銷量已突破1000萬台（數據截至2021年7月18日，以下遊戲套數銷售數字截止日相同）。PS5是SIE史上銷售最快的主機，並持續超越前代主機PlayStation 4（PS4）的銷量。

除了公布PlayStation 5漂亮的銷售成績之外，SIE也指出PlayStation Studio的遊戲陣容也達成了更多里程碑，包括：來自「Insomniac Games」的《Marvel’s Spider-Man: Miles Morales》自2020年11月12日發售以來，已銷售超過650萬套；來自「San Diego Studio」的《MLB The Show 21》 是系列有史以來銷售速度最快的作品，在所有平台上的銷售超過200萬套。自2021年4月16日推出以來，遊戲玩家人數已達到400萬。來自「 Housemarque」的全新作品《Returnal》，推出後獲得好評，自2021年4月30日發售以來已銷售超過56萬套。來自「Insomniac Games」的《Ratchet & Clank: Rift Apart》自2021年6月11日推出以來已銷售超過110萬套。

針對PS5的銷量與及遊戲的市場表現，Sony Interactive Entertainment裁暨執行長 Jim Ryan特別對於熱情擁戴PS5的PlayStation玩家社群，以及開發夥伴和發行商夥伴，表達感謝。不過他也表示，但由於PS5的需求持續大於供給，SIE仍須努力。而即便在世界各地繼續面臨影響行業和許多其他行業的獨特挑戰，但SIE仍會以提高庫存水平為首要任務。

展望未來，SIE對本財報年度的PS5銷量預測仍然不變。而出自PlayStation Studio的獨佔遊戲陣容將包含：全新《God of War》（Santa Monica Studios）、《Gran Turismo 7》（Polyphony Digital）和《Horizon Forbidden West》(Guerrilla Game）；以及來自SIE合作夥伴並備受期待的遊戲，包括《Battlefield 2042》（Electronic Arts）、《DEATHLOOP》（Bethesda）、 《Far Cry®6》（Ubisoft）和《Kena: Bridge of Spirits》（Ember Lab）。