福壽(1219)今日舉行股東會，董事長洪堯昆說，今年營運成長動能來自油、黃豆制品及疫情推升加工食品銷售增加等等，目前來看，下半年原物料的買賣掌握還可以，預期今年營運成績和去年差不多。

福壽近期積極研發B2C的加工食品，洪堯昆指出，公司現在約有200多項的加工食品，明年度目標希望能達到500項，可以更貼近消費市場，福壽消品電商部門有20~30名員工，期盼能研發出更多品項，成為公司營運成長的新動能。

台灣疫情趨緩，三級警戒降為二級警戒，也有部分縣市可以內用，洪堯昆表示，油品消費在全台疫情嚴重時大幅縮減了6成，現在雖然降級，可是油品消費的大宗還是在北部，預期減幅將縮至3成左右。

對於大宗物資黃小玉等後市如何，洪堯昆笑著說，還是那句老話「神仙難斷五穀價」!依現在的情形來看，美國生產正常，不過，大陸河南發生嚴重的水災，此區是重要的糧倉，預期7~9月大陸需求量會大增。全球氣候變遷，真的難斷定氣候的變化，再加上資金寬鬆還有炒作因素，到底黃小玉後市會如何無法預測。

隨著2021年全球疫情趨緩、疫苗開始施打，各國疫情獲得控制也使得全球經濟漸有起色，國際局勢的變動，也對台灣各行各業造成很大衝擊。洪堯昆說，唯有修正營運策略、改變體質，積極開發新產品、增加產品價值，維持銷售業績，來提升公司獲利。

福壽AI系統逐步上線運作，從飼養監控、生產製造到訂單處理，逐步運用各項AI技術，提升營運效率，也使營運、製造決策精準與即時化，培養內部AI專業人才，打造智慧工廠。依據市場環境變動及近年銷售實績，預估110年銷售數量為73.8萬噸。