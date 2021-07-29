28日晚間，成都市召開疫情防控工作新聞發布會，通報27日21時至28日18時，成都市新增報告5例本土確診病例，1例本土無症狀感染者。其中5人為湖南張家界市來（返）蓉人員，1人為關聯病例。

成都新增本土確診和無症狀感染病例均與南京疫情有關。最新資料顯示，南京疫情傳播鏈增至178人，涉及6省12市。

目前成都確診的5名病例及1名無症狀感染者均已轉運至成都市公共衛生臨床醫療中心隔離治療，病情穩定。

成都通報，根據流調顯示，5例本土確診病例和1例無症狀感染者均與南京祿口機場疫情有關。5例本土確診病例曾去張家界旅遊，其中有病例與遼寧大連的確診患者有行程交叉。

截至2021年7月28日15時，成都兩區域升級為中風險地區，分別是：青羊區光華街道優品道曦岸和高新區石羊街道都城雅頌居。

截至7月28日18時，成都第一輪核酸採樣27977人檢測結果為陰性，其餘結果待出，採集環境樣本，檢測出陽性2例，於病例4的臥室等地檢出，目前採樣檢測還在繼續進行中。

29日，南京舉行第9場疫情防控新聞發佈會，據介紹，7月20日至今，南京市累計報告本土確診病例171例（其中輕型78例、普通型86例，重型患者7例）。