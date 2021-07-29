本屆東京奧運賽事已進行到第六天，我國目前拿下1金2銀3銅的好成績，令國人為之振奮，其中備受期待的羽球項目也都暫時繳出不錯的成績，其中女單球后戴資穎、男單王子維、周天成、男雙李洋/王齊麟都成功殺入16強，其中女單和男雙更殺入8強，離奪牌越來越進，尤其戴資穎能否拿下金牌頗受注目。

身為世界球后的戴資穎還未拿過奧運獎牌，這次闖入8強賽已創下她奧運生涯最佳成績，不過目前世界排名第一的她當然不會為此滿足，前三戰都輕鬆過關的她在8強賽將迎來強勁對手，也是她的好友兼死敵泰國好手依瑟儂(Ratchanok Intanon)，這將是她本屆奧運的最強對手。

依瑟儂世界排名第6，擁有強勁實力，戴資穎生涯與她碰頭29次，戰績是15勝14敗，兩人實力幾乎在伯仲之間，而在世界前10的女單選手中，戴資穎一度對戰敗多勝少的就只有依瑟儂，因此也被視為戴資穎死敵，在今年初泰國羽球公開賽，戴資穎差點輸球，化解依瑟儂4個賽末點，以12比21、21比12、23比21逆轉挺進冠軍戰。

而前一日賽後戴資穎提到：「只要努力減少自己的失誤，對上誰其實都還好，就是自己要做好準備，就不會有什麼問題。」看出戴資穎面對強敵前仍十分有自信，本場比賽也是雙方生涯第30次交手，誰贏了就能成功晉級4強，這場比賽對戴資穎來說也十分重要，因為能否奪牌至少要進入4強，而這場廝殺將在台灣時間明天下午4點登場！