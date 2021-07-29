連日高溫加上微解封，到處開冷氣讓用電量再度推上高峰。29日預估用電量就高達3850萬瓩，供電燈號亮出供電吃緊的黃燈。

氣象局預估，受到西南風沉降影響，天氣高溫炎熱，東南部地區有焚風發生的機率，29日中午前後花蓮縣縱谷，臺北市、新北市盆地，桃園市、新竹縣、苗栗縣、臺東縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。新竹市地區，宜蘭縣近山區或河谷為黃色燈號。

根據台電網站顯示，29日預估最高用電3850.0萬瓩，尖峰使用率90%，預估最高用電時段落在下午1點至4點之間，其中最大供電能力仍估4263.3萬瓩，預估尖峰備轉容量413.3 萬瓩，備轉容量率為10.73%，供電燈號回歸亮出供電正常的綠燈。

值得注意的是，核二廠2號機機組在27日早上急停，目前經過檢查之後，原能會在27日深夜同意恢復再運轉。台電指出，28晚間併聯，預計31日晚間可滿載發電。