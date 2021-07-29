大陸四川微信公眾號「健康四川官微」29日消息，7月28日0-24時，四川新增新型冠狀病毒肺炎確診病例4例，都跟「機場」有關，其中3例為省外輸入的本土病例，2人去過張家界，1人是天府機場工作人員。1例為境外從埃及搭機直接抵達成都的境外輸入病例。

新增省外輸入本土確診病例情況：

病例1：男，34歲，7月17日－25日曾前往湖南省張家界等地旅遊，7月25日乘機返回成都，7月28日診斷為確診病例（普通型）。

病例2：女，53歲，重慶市人。7月21日-24日曾前往湖南省張家界等地旅遊，7月25日駕車返回重慶，7月26日自駕前往眉山仁壽，7月27日自駕至成都，7月28日診斷為確診病例（輕型）。

病例3：女，28歲，7月23日自上海乘機回瀘州，7月24日自駕至宜賓南溪區，是7月25日瀘州無症狀感染者的密切接觸者，7月28日診斷為確診病例（普通型）。

新增境外輸入確診病例情況：

7月24日自埃及乘機抵蓉，7月28日確診。

截至7月28日24時，四川省累計報告新型冠狀病毒肺炎確診病例1149例（其中境外輸入588例），累計治癒出院1103例，死亡3例，目前在院隔離治療43例，1130人尚在接受醫學觀察。

7月28日0-24時，全省新增無症狀感染者1例：

男，36歲，天府機場航站區工作人員。7月25日自常德抵達天府機場。7月28日診斷為無症狀感染者。