【旅遊經 編輯部報導】

因為韓流，讓許多民眾成為「包韓」旅遊觀光族群，為在疫情期間，無法去韓國但卻想念韓國吃喝玩樂的朋友，韓國觀光公社持續不斷的進行網路活動，與大家保持互動。繼韓食料理體驗組合包、韓國傳統文化DIY組合包、以及KINGDOM FRIENDS 防疫安心包活動大受好評後，台北支社特把此類線上抽獎活動整合成「在台即刻遊韓」計劃，將陸續進行購物、韓劇一直到韓食等不同主題的網路活動，並送出相應的實體禮物BOX，要讓大家在出不了國的也能線上遊歷韓國！

KSP_模擬試衣機 (照片來源from韓國觀光公社)

韓國觀光公社將於今(29)日舉辦【樂遊韓國】，活動至8月9日中午12:00止，是為了推廣傳統市場、免稅店、還有最近推出的智能購物Korea shopping pass (KSP) 服務等，以購物為主題、由韓國觀光公社、大邱廣域市、樂天免稅店所合作推出的抽獎活動。KSP是全世界唯一以當地商店旅遊PASS為概念，結合大邱東城路商圈和智能平臺的系統，包含可掃QRCODE購物、AR | VR 購物(模擬試衣機)、旅遊套票、旅行通關挑戰等服務，希望能藉由本次的活動讓期待疫後到韓國血拚的朋友們多加認識KSP的便利。

民眾只要在【樂遊韓國】活動期間完成指定任務即可抽「樂遊韓國BOX」，將有機會得到樂天免稅店購物金最高260美金、大邱特色保養品、韓國傳統市場精美提袋等豐富的禮物，總獎項高達777個！

一等獎：樂天免稅店購物金260美金+護照套之樂遊韓國BOX (1名)二等獎：樂天免稅店購物金26美金+護照套之樂遊韓國BOX (10名)三等獎：大邱-天空湖水韓方保養旅行組、樂天免稅店購物金10美金+護照套之樂遊韓國BOX (100名)四等獎：樂天免稅店購物金10美金+護照套之樂遊韓國BOX( 333名)五等獎：樂天免稅店購物金10美金+環保袋之樂遊韓國BOX (333名)

樂遊韓國贈品（圖片：韓國觀光公社提供）

韓國觀光公社台北支 李長儀支社長表示，據統計，疫情前至韓國旅遊的台灣旅客將購物視為其主要旅遊目的之一，雖然在疫情期間暫時無法前往韓國購物，但藉著參加活動發掘不同的旅遊購物方式也可以讓假想旅遊多一份期待的樂趣。接下來公社還準備了劇透韓國 (8/12)、蔘入韓國 (8/26)、饗遊韓國 (9/9) 等包羅萬象的主題活動，大家即可「線」在就來玩韓國！相關訊息可至「韓國觀光公社台北支社」FB粉專、YOUTUBE頻道。

圖片：韓國觀光公社提供