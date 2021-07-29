【旅奇傳媒/編輯部報導】因應中央指揮中心三級降為二級警戒，許多觀光景點也都採取有條件的開放方式。北海岸知名的野柳地質公園也於7/27(二)正式開園，目前營業時間為上午08點至下午5點，遊客清場時間為下午6點。另外為了慶祝微解封，公園預計在7/31(六)、8/1(日)、8/7(六)、8/8(日)兩周末，將贈送每日進場前100名遊客精美小禮品，數量有限，送完為止。有興趣的遊客請把握周末假日這難得機會。

▲野柳公園將贈送前一百名遊客精美小禮品。 圖：交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供

交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處表示：因適逢夏季酷熱，為提高遊客遊園的舒適度並可體驗野柳夕陽之美，近期會將遊園時間改為上午9點至下午6點，清場時間延後至7點。

▲野柳夕陽之美。 圖：交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供

此外，北觀處也特別醒遊客相關入園注意事項：包括遊客中心及園區內餐飲僅提供外帶服務，遊客須全程配戴口罩，保持安全距離。遊客中心容留量限制為50人；戶外園區容留量為承載量之50%(1250人)，園區採單一出入口一進一出管制。遊客中心僅開放餐飲部、紀念品區域，其餘座位區、多媒體導覽服務暫不開放，園區內及戶外公廁皆有開放。因受颱風影響，第三區暫時封閉，園區內無障礙步道部分受損，目前正在搶修中，開放時間將另行公告。遊客可多加注意野柳地質公園官方網站、臉書、IG的公告消息。

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