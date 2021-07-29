【旅奇傳媒/編輯部報導】疫情趨緩，讓休閒娛樂活動陸續微解封。原訂7、8月登場的夏日音樂會，在疫情影響下將於八月接力展開。馥蘭朵烏來度假酒店舉辦系列音樂沙龍已邁入第11年，今年推出「夏樂知音沙龍音樂會」，將於8月周末周日登場，延續最熱門的四大樂團接力演出外，再加碼邀請到4位名人帶來主題講座，要與旅人一同感受盛夏最感動人心的音樂饗宴，用音樂力量來療癒這段不平靜的時刻！

8/1周日率先登場的《電影謎音Movie Memo》音樂會，將由資深影評人藍祖蔚攜手小提琴大師蘇顯達與鋼琴家翁重華，攜手為大家帶來一系列耳熟能詳的電影曲目，重溫經典電影的動人時刻。8/21(六) 的《雲淡風輕的旅行方式》由旅居歐洲的臺灣作家Amanda Cho精心挑選義大利著名景點，搭配著李商宇與愛樂沙龍樂團的音樂演出，帶領大家遊覽音樂國度，勾起大家旅行的回憶。

接下來還有8/28(六)由熱愛披頭四音樂的The BeeToast樂團搭檔知名主持人馬世芳，帶來《風雲六零年代的披頭四》一起重返搖滾樂史上那段不朽的傳奇；音樂會精彩壓軸則由米特薩克斯風重奏團與屢獲金馬獎提名的知名音樂人王希文，在8/29(日)一場讓大小朋友都喜愛的《宮崎駿動畫配樂》，再次回到吉卜力電影中每個催淚的瞬間！ 內容精彩可期，馥蘭朵還推出搭配優惠住宿、下午茶及湯宴等超值加購專案，滿足不同喜好的消費者。

▲夏樂知音沙龍音樂會自8/1在烏來登場，共有四場。 圖：馥蘭朵烏來度假酒店／提供

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