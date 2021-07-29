擁有34F傲人上圍與精緻臉蛋的網紅袁曼軒（Sherry）4年多前嫁給澳洲富二代P男，兩人育有兩子，近日卻傳出兩人婚變。對此，袁曼軒25日上傳一支影片訴婚姻亮紅燈的經過，她控訴另一半與其他女人過從甚密，而她遭背叛後，才發現老公這4年來從未替她申請配偶簽證，都是以觀光簽證身分待在澳洲，令她晴天霹靂。

袁曼軒最近在Youtube上傳一支以「為什麼我選擇離婚？遠離渣男，珍愛生命 !」為題的影片，揭開選擇離婚、並謝謝粉絲（雪寶）給她離婚勇氣、讀書的力量、金錢的重要性4大近日心聲。袁曼軒表示，去年9月她回到台灣時，眼尖粉絲應該有發現她突然停止更新兩個月，原因就是回到家鄉後經好友揭露，親眼見到P男與小三的合影，才讓她驚覺老公出軌，她更透露P男甚至跟小三同居、求婚、拍婚紗照，絲毫不尊重她這位正宮。

袁曼軒數度落淚哽咽。（圖／翻攝自Sherry袁曼軒 Youtube）

袁曼軒說，當時她感覺世界末日，天天哭到淚流滿面，心想：「為什麼是我？」更不明白跟老公感情出了什麼問題，與P男對質後，對方竟稱不認識照片中的女人，也不知道怎麼會有人跟他相似，使袁曼軒傻眼說：「難道全天下有長得跟你一模一樣的雙胞胎嗎？」種種藉口讓袁曼軒心死決定離婚，直到今年1月正式提出訴訟。

準備離婚官司過程中，袁曼軒發現P男趁她不在時賣了她的房子，而她待在台灣過年跟父母親攤牌認了正在準備離婚，雙親回應其實早就猜到，不然不會在台灣待這麼久，袁曼軒進一步說，先前無法回到澳洲，就是因為P男取消了她的簽證，這才讓她發現過去4年多自己都是用觀光簽證待在澳洲，「所以我這次回來澳洲是探親簽證，因為一直以來我老公從來沒有幫我遞交過配偶簽證」。

袁曼軒接著說，原本當年結婚她以為遇到可以託付終身的另一半，後來P男將她從天堂打到地獄，在猶豫要不要離婚的過程中，除了粉絲的鼓勵，她也看了很多書，找到重啟人生的自信，最後她更強調自身經濟能力的重要，重申若不是因為她有存款，如今無法毅然決然斷掉這段婚姻，甚至是找王牌律師幫忙。

袁曼軒回憶說她當初嫁給P男，絕對不是為了他的錢，也不是想嫁到澳洲或圖什麼身分，「沒有一個女孩子會為了錢幫這個男人生孩子，就圖他當年在雪梨大橋下用心用飛機告白求婚，安排了快閃族、安排了廣場的求婚儀式，當年那一刻我真的很感動」，未料如今婚姻走到末路，她想用自身經驗也激勵網友不要委屈將就，努力成為更好的自己。