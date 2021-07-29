中央疫苗供應不及，各縣市陸續傳出施打降載或暫停預約等情況，國民黨副秘書長李彥秀今(29日)表示，民進黨一再宣稱疫苗夠了，現在缺仍然面臨疫苗空窗的擔憂，「對照之前不停擋民間採購的官僚心態，人民能不心寒嗎？」「對民進黨來說，批評地方政府轉移焦點，畢竟是比做好整體施打規劃簡單多了」。

關於疫苗數量問題，陳時中昨回應，「這一次預約的比前兩輪來的踴躍，本來量應該接得上來，但看起來大家施打速度都非常快，但是我們才剛進一批疫苗，一周會封緘完畢，會盡量滿足」。

李彥秀今在臉書說，14日民進黨立法院團召開記者會，拿出排行榜，大肆攻擊地方政府疫苗覆蓋率偏低，結果這星期開始地方政府開始出現疫苗短缺的狀況，民進黨執政的縣市也是叫苦，甚至要降載施打，「更是凸顯出民進黨過往拿疫苗覆蓋率，攻擊非黨籍執政縣市的行徑荒謬」。

李彥秀提出質疑，陳時中部長不是說疫苗夠了嗎？「訂購數量跟到貨數量的落差，仍然是民進黨政府應該面對的大問題。也就因為到貨情形混亂，更要做好施打規劃，才能真正避免疫苗施打亂象一再出現。如果上網預約只剩下意願調查的功能，卻不知道何時才能真正施打，人民的預期心理強烈，恐怕會引發更多民怨」。

對於此狀況，李彥秀認為，明眼人都知道，疫苗到貨率才是真正的重點，民進黨一再宣稱疫苗夠了，現在缺仍然面臨疫苗空窗的擔憂，對照之前不停擋民間採購的官僚心態，人民能不心寒嗎？「對民進黨來說，批評地方政府轉移焦點，畢竟是比做好整體施打規劃簡單多了」。