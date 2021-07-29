操場在整修時小朋友也加入一起工作，用自己的雙手一起將心目中最理想的操場打造出來。（香田國小提供／吳建輝彰化傳真）

學校養的雞、鴨、羊也都能自由自在的在操場上活動。（香田國小提供／吳建輝彰化傳真）

放眼望去筆直的跑道，整齊劃一的草皮，看了真的相當療癒。（香田國小提供／吳建輝彰化傳真）

曾獲選全國百大特色小學的彰化縣二林鎮香田國小，今年6月再次完成一項創舉，打造出全國唯一號稱能反璞歸真的「草皮操場」，校長鄭培華表示，將原本的紅土操場整修成綠色的草皮跑道，讓孩子能在自然健康的環境中學習，放眼望去草色青青、欣欣向榮，成為名符其實的草地學校。

彰化縣二林鎮地處風頭水尾，秋冬季節有很強的海風，強勁的海風總是將香田國小的紅土操場吹得宛如戰場，校園環境也時常被蒙上一層厚厚的沙子，孩子默默在心中許下心願，想要躺在綠油油的草地上，去年校方開始規劃，得到縣府支持，今年3月動工，6月完工，成功打造出全國唯一的「草皮操場」。

香田國小校長鄭培華表示，大部分學校所設置的操場都是PU跑道，但香田以自然、健康、成長為學校願景，希望孩子能夠在自然的環境中學習，每到秋冬塵土飛揚，學生不管是在餐廳用餐，或是上體育課都會受到風沙影響，因此才決議要打造草皮操場。

鄭培華說，香田國小校地面積1.5甲，草地面積達1588平方公尺，以往紅土操場會有小碎石，必須常常出動師生一起撿拾，老師們聽到孩子們聊天都希望能在草地上上課，也有孩子想要躺在草地上看星星，學生雖然只是不經意的討論，但學校老師都放在心上。

鄭培華強調，草皮操場不影響運動功能，反而有更多的功能，學校養的雞、鴨、羊也都能自由自在的在操場上活動，學生師生還能在操場上野餐，目前也規劃將來畢業生就在學校操場上露營，躺在草皮操場上看星星，讓孩子在遼闊的草皮上，自由自在奔跑、散步、躺著曬太陽、遊戲、露營、上課。