桃園夾娃娃機店有129家完成復業申請、重新開張，但多數業主仍持觀望態度，直言防疫指引要求「現場專人管理」恐增加成本。（蔡依珍攝）

桃園夾娃娃機店上千家，每年收的娛樂稅額高居第2，經發局已公布防疫指引，有129家完成復業申請、重新開張，多數業主仍持觀望態度，直言防疫指引要求「現場專人管理」恐增加成本，經發局強調將會同警察局不定期稽查，違者最高罰1.5萬並勒令停業。

桃園市有商業登記的夾娃娃機有1056家，每個月課徵查定稅額約420萬，在桃園所有娛樂稅中名列第2，但三級警戒期間全遭停業，隨著疫情警戒調降為二級，經發局也在解禁前一天發布「自助選物販賣事業」防疫指引，要求落實「入場三要事」量體溫、消毒和實聯制，營業時間現場專人管理並落實從業人員健康管理，提高機台及環境清潔消毒頻率，並嚴守單一出入口、人流管制、社交安全距離、禁止飲食等。

截至28日僅有129家順利復業，比例約1成餘，有業者指出，專人管理有一定難度，若24小時營業至少要聘請3人，增加成本負擔，店主不願承受，也不太可能轉嫁台主，直言夾娃娃機本來就是「無人經濟」，派人留守就失去原本意義。

「現在是降二級而非解封！」經發局長郭裕信表示，派駐專人管理是為了落實機台使用後清消和管制容留人潮，若被查獲無人專管又有人潮群聚，視同無法落實防疫規範，最重可勒令停業，坦言知悉娃娃機業者頗有微詞，但以申請制就是為了防止不肖業者偷跑，成防疫破口。

經發局商發科則指出，業者遞件申請成功後，會在官網公告復業名單，部分業者非常積極，已聘雇工讀生輪班，首日就湧入近百件申請，但常見未辦商業登記，無法開業，將會同警察局不定期稽查，若無專人看管或未申請即復業，可依違反傳染病防治法第37條第1項第2款開罰3000到1萬5000元。