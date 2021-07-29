東京奧運進入白熱化階段，27歲英國跳水王子戴利（Tom Daley）和搭檔馬提李（Matty Lee）一舉摘下跳水項目金牌，然而微博上卻有網友歪樓，發現跳水選手的腹肌、胸肌一帶竟然長得像hello kitty，意外掀起討論，「運動員身材好像hellokitty」關鍵字還衝上熱搜。

戴利和馬提李的跳水比賽畫面在微博上瘋傳，只見2人高舉雙手跳下，那瞬間肌肉線條竟然和凱蒂貓的臉部圖案相似，讓網友忍不住笑說：「救命阿這個英國跳水運動員身材好像hello kitty，一旦接受了這個設定哈哈哈哈哈回不去了」。

戴利的腹肌撞臉凱蒂貓。（圖/翻攝自微博）

貼文曝光後，立刻在微博上掀起超高討論度，還有人在照片中的肌肉畫上凱蒂貓的臉，不少網友都直呼，「不能說毫無關係，只能說是一模一樣」、「這運動員的身體突然二次元了，這令人窒息的想像力，笑死我了」、「感覺更像魟魚」、「還我HelloKitty我回不去了」。

網友在戴利的腹肌上畫凱蒂貓的臉。（圖/翻攝自微博）

事實上，此次奧運是戴利第4次參加，前2次都只拿下銅牌，這次終於擊敗中國大陸跳水夢幻隊，以471.81分的成績奪金，作為後輩的馬提李也表示：「能和英國現代跳水教父一起得到金牌，完全就是喜上加喜，多年來我一直是他的粉絲」。