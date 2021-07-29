環保署近日檢討紙容器回收清除處理費率（徵收費率），並於日前與相關公會及業者討論。公會及業者表示，因應疫情、年度營運及需要時間與下游業者溝通準備，建議於明年1月或7月來實施。環保署目前暫停調整，將整體考量取得共識後再予實施。

回收清除處理費的徵收，是向製造及進口紙容器業者徵收，所徵收的費用，補貼處理業作為紙容器回收處理的之費用。本次檢討調整是要讓徵收與補貼能獲得合理的平衡。

以紙盒包為例，現行紙盒包徵收費率3.32元/公斤，110年6月4日前補貼費率為7.25元/公斤，補貼費率遠高於徵收費率，造成支出遠超過收入。為調整合理回收機制，減少徵收與補貼的差距，環保署研擬，由現行3.32元/公斤，分三階段來調整為5.79元/公斤、6.44元/公斤到7.76元/公斤。

以紙餐具為例，現行紙餐具（含植物纖維餐具）徵收費率5.4元/公斤，110年6月4日前補貼費率為7.25元/公斤。補貼費率也遠高於徵收費率，為了減少徵收與補貼的差距，研擬調整徵收費率到每公斤9.06元。

紙容器回收清除處理費的徵收，係為延伸紙盒包或紙餐具製造者及進口業者責任，向製造及進口的業者徵收，並不是向餐飲業者來徵收。至於紙容器徵收及補貼費用的差距，需要相關關係人共同努力調整，以維護好不容易建立起來的回收處理體系。