內政部公布統計數據指出，2020年底全國用電低度使用住宅累計87.6萬宅，其中自然人持有74.2萬宅，法人持有13.4萬宅。按持有住宅數分，持有1至3宅者宅數計69.3萬宅，持有4至9宅者宅數計7.2萬宅，持有10宅以上者宅數計11.1萬宅。

內政部分析，持有10宅以上多屋者持有宅數，按身分別分，法人持有宅數計29.1萬宅，較自然人之7.1萬宅，多出約22萬宅。以區域分布分析，以新北市7.2萬宅最多，台北市5.6萬宅次之。

先前內政部、國發會、金管會等單位，聯手抑制房價快速飆漲，提出「健全房地產市場方案」，限制法人持有過多空餘屋。

內政部表示，居住為人民基本權利，而住宅市場動向亦為國人關注焦點之一，為精確掌握我國住宅市場概況，因此利用建物登記資料與用電資料檔進行勾稽，以確實釐清多屋家戶、法人空餘屋持有數量與現況，並以「身分別」、「區域別」及「屋齡別」對歸戶後單獨持有者之住宅數進行推計。