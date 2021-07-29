根據愛立信6月最新行動趨勢報告，5G的普及速度和5G裝置生態合作系統發展速度，遠遠高於前幾代行動通訊技術的發展。估計2021年底全球5G用戶數將接近5.8億，2026年預計將達35億；且大規模物聯網技術持續在全球部署，2021年連結數有望成長近80%，2026年預計將占所有行動物聯網的46%。看好5G的大潮流，目前台股掛牌的被動型相關ETF包括元大全球未來通訊(00861)、元大未來關鍵科技(00876)、國泰台灣5G+(00881)、FH中國5G(00877)等，而訴求多重資產收益的通訊相關基金則有富達未來通訊多重資產收益基金等。

富達未來通訊多重資產收益基金經理人李祐慈表示，未來「通訊」的範疇不只有5G概念股，而是會連結人類全生活樣貌，無論是智能家電、智慧醫療、或是新興的感測元件、雲端技術、智能辦公室等，都是「未來通訊」蓬勃發展下的受惠者。因此，富達投信將「未來通訊」的投資主題分為三大領域：「新技術」、「新網絡」、「新應用」，各領域未來成長率都遠高於全球GDP成長速度，更擁有獨特的投資吸引力。

李祐慈分析，「新技術」中的5G自2020年啟動後，預估至2027年的營收成長率可達55%；「新網絡」如電信公司和行動基地台等的營收亦穩健成長，預計2025年總營收可達1.5兆美元。至於「新應用」如雲端、影片或音樂串流、數位娛樂、數位廣告等，自2009年起至2025年的年成長率超過20倍；如此穩定或亮眼的成長趨勢，股價想必也不會寂寞。創新應用者受惠於各種領域的龐大結構性成長，從行動商務、OTT影音服務到行動電玩均涵蓋在內，而此成長很可能將持續一段時間。