AMD財報亮眼，對於第三季、全年也釋出樂觀預期，AMD是祥碩(5269)最大客戶，美系外資也看好在AMD加持下，祥碩下半年晶片出貨持續改善，維持祥碩加碼評等、目標價1800元。祥碩今在AMD財報加持下，股價一股衝上漲停2105元，已經超越外資的目標價。

美系外資表示，受到數據中心和遊戲需求驅動，看好祥碩第三季營收季增上看6%、全年營收也自原先50%成長調升到60%。且受制供應鏈緊張，在有限產能下選擇訂單，祥碩對AMD積極供應，也有利於全年營收，另外，AMD在PC市場上持續增加市占率，力拚下半年可以與上半年持平，相對英特爾的預估下滑，相對有撐。

美系外資表示，從庫存的角度來看，AMD認為客戶端目前並為有大量庫存，故預計祥碩晶片組業務將在下半年將持續改善，維持祥碩加碼評等、目標價1800元。

AMD為祥碩最大客戶，AMD第二季財報不俗，AMD第二季營收38.5億美元，年成長99%、季增長12%，主要歸功於運算與繪圖以及企業端、嵌入式與半客製化事業群的營收增長，單季度毛利率為48%，年增長4個百分點，季成長2個百分點，單季淨利為7.1億美元，本每股收益為0.63美元。

AMD也釋出最新財報預估，預期第3季營收約為41億美元，上下波動1億美元，年成長率約46%，季度成長率約6%。較前一年同期成長預期主要因所有事業群業績成長所帶動，較前一季成長預期主要歸因於AMD資料中心與遊戲事業群成長所帶動。AMD預估2021年第3季non-GAAP的毛利率約為48%。

AMD目前預估2021全年營收比2020年增長約60%，高於先前預估約50%的年增長率，主要因所有業務成長帶動。2021全年non-GAAP毛利率預估約為48%，高於先前預估的約47%。