IC載板暨印刷電路板（PCB）大廠欣興(3037)2021年第二季獲利優於預期，公司對第三季旺季展望樂觀，並透露2025年前的多數ABF載板產能已被預訂，積極擴產效益將逐步顯現。投顧法人對此調升明年獲利預期15％，維持「增加持股」評等、目標價調升至175元。

欣興股價昨（28）日受大盤重挫拖累，盤中一度下探128.5元，終場下跌2.82％至138元，今（29）日在法說利多下放量飆升9.42％至151元，蓄勢挑戰23日觸及的漲停價151.5元新高，早盤維持逾9％漲幅。不過，三大法人本周迄今調節賣超達1萬2044張。

欣興第二季合併營收創240.3億元新高，季增10.12％、年增10.69％。毛利率19.35％、營益率8.51％分創近11年及10年半高點。惟業外收益季減74.86％、年減30.42％，使歸屬母公司稅後淨利18.27億元，季減16.3％、年增27.31％，每股盈餘1.25元，仍創同期次高。

觀察欣興第二季各產品線概況，載板占比自48％升至55％、營收季增26％，其中ABF載板占75％、BT載板占25％。高密度連結板（HDI）占比自30％降至26％，營收季減5％。PCB占比自16％降至15％、營收季增1％，軟板占比自5％降至3％、營收季減23％。

展望第三季營運，欣興表示隨著步入傳統旺季，載板、HDI及軟板需求均明顯增加，預期載板稼動率維持實質滿載水準的70～75％，HDI提升至80～90％、其中僅軟硬結合板（RFPCB）約70～80％較弱，PCB估約80～90％、軟板約70～75％。

欣興2019～2022年資本支出約990億元，其中85％用於載板、75％用於台灣，預期每100億元資本支出，可增加年營收50～80億元、折舊費用增加約14億元。目前至2025年的多數ABF載板產能均已被客戶預訂，看好今明2年營運將逐步提升，2023年效益將更明顯。

投顧法人認為，欣興受惠漲價、新產能開出及客制化客戶專案等因素帶動下，象徵本業獲利的毛利率及營益率續揚，雖然金融資產帳面價值波動、稅率偏高導致獲利較首季衰退，但整體獲利表現仍優於預期。

投顧法人預期欣興第三季營收季增高個位數百分比、毛利率挑戰20％的13年半高點，帶動稅後淨利季增達3成、同步改寫新高。全年營收估成長逾1成，毛利率挑戰近14年高點，帶動稅後淨利跳增逾6成，與營收同步創高，每股盈餘估約5.9元。

同時，投顧法人調升欣興2022年營運展望，預期營收可望成長逾15％、毛利率挑戰逾22％新高，將獲利預估調升15％，看好獲利可望成長逾1成、每股盈餘估達約7.61元，維持「增加持股」評等、目標價自152元調升至175元。欣興不評論法人評估數據。