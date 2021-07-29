美股消息面：

1.美國能源情報署（EIA）公布，上周原油庫存減少408.9萬桶，遠超出市場預期的減少292.8萬桶。汽油庫存減少225.3萬桶，遠超出市場預期的減少91.6萬桶。餾分油庫存減少308.8萬桶，遠超出市場預期的減少43.5萬桶。上周美國煉廠產能利用率下滑0.3個百分點，原油進口量減少61.6萬桶/日。

2.美國商務部公布，6月商品貿易逆差初值為912億美元，較5月的逆差882億美元擴大，並超出經濟學家預估的逆差880億美元。6月進口月增1.5%，出口成長0.3%。

3.美國抵押貸款銀行協會（MBA）公布，上周美國抵押貸款申請指數上揚5.7%，扭轉前一周的下跌4%。30年期固定抵押貸款利率為3.01%，較前一周的3.11%下滑。

4.觀望聯準會決議，周三紐約期金收跌10美分或0.01%，為每盎司報1799.70美元。在聯準會公布貨幣政策決議之前，紐約金市已經收盤。雖然聯準會維持當前的利率和貨幣政策不變，且重申在就業方面尚未「進一步取得實質進展」，經濟距離升息還有一段長路要走，但部分經濟學家認為其會議聲明提到在就業和通膨方面已經取得「進展」，是該央行對於政策可能即將發生變化的首肯之意，尤其每月的購債計畫。

5.聯準會未對縮減購債計畫訂下具體時間表，周三美元由升轉跌，ICE美元指數尾盤跌0.21%，報92.24，盤中一度升至92.766。

6.美國原油庫存跌幅超出市場預期，反映原油需求強勁，周三國際油價3天以來首度上漲。終場紐約期油收漲74美分或1.03%，為每桶72.39美元，創下7月14日來新高。倫敦布蘭特期油收漲28美分或0.35%，為每桶74.74美元。