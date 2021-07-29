傳中國大陸正考慮再對熱軋鋼捲等鋼品再課徵出口稅，可能使得國際鋼鐵供需更加吃緊，鋼價易漲難跌趨勢更明確。隨著國際鋼價續揚，加上此政策可能助漲鋼價，有助於中鋼9月盤價轉為開高。中鋼(2002)領軍，鋼鐵股早盤上漲。

據外媒指出，中國大陸正考慮再對熱軋鋼捲等鋼品再課徵出口稅，稅率可能在10~25%，力圖保供穩價。中鋼指出，此消息已在業界流傳一段時間，若確實執行，將使國際上鋼鐵供需更加吃緊，鋼價易漲難跌趨勢更明確。

法人認為，若中國大陸下半年確實執行上述政策，國際上鋼鐵供給勢必更加緊張，鋼價漲勢可望再起。近期中國鋼價回升，國際鋼價持續走揚，中鋼9月盤價轉開高盤機率增加。

過往在出口退稅優惠下，中國為鋼品出口大國，每年出口量高達數千萬噸，5月已開始取消出口退稅，5月出口量527萬噸，較前4個月的月均量641萬噸減少。繼取消出口退稅後，中國又傳出將對部分鋼材像是熱軋鋼捲加徵出口稅10~25%，以進一步壓抑出口量。

此外，中國大陸今年下半年減產、減量的態勢明確，這也帶動近期中國鋼市行情回升，目前中國熱軋價格已從5月最低5200人民幣，上升到5800人民幣。

另一方面，俄羅斯鋼廠趕在8月課徵出口稅前，銷售低價熱軋到亞洲市場，預期此不利因素逐步化解，中鋼8月中旬將開出的9月盤價，重啟漲勢的機率愈來愈高。

中鋼7、8月內銷月盤盤價走平，季盤仍上漲4.1%，且外銷價仍有調漲，將帶動中鋼第三季營收、獲利表現仍有機會優於第二季，再創新高。

中鋼看第四季旺季展望仍樂觀，今年獲利可期。中鴻(2014)第三季盤價仍小漲，以及下游的燁輝(2023)、盛餘(2029)等外銷報價上漲，今年碳鋼廠業績將都來到歷史高檔水準。