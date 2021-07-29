沈政男表示，香港的新增確診趨勢曲線圖，後半段看起來跟台灣現在很像。(翻攝自 沈政男臉書)

台灣疫情趨緩，究竟未來疫情會如何發展，有沒有機會清零？精神科醫師沈政男表示，清零絕對有可能，且內用與清零並不違背，從香港經驗就可以看到，他們從確診一萬一千多例，目前已經本土零確診超過50天，更點出台灣現在的全民公敵，就是特殊社交群聚。

國內昨天(28日)新增18例本土確診，沈政男在臉書表示，從7月8日出現18例以來，已經過了20天還是18例，代表最近三周，傳染力R值已經維持在0.9-1，有往下降但速度很慢，「為什麼？當然是特殊社交群聚，今天高雄又傳出確診，可能也是從台北傳下來，而且一直到前幾天都還在聚會，顯見即使成為全民公敵也是不怕」。更懷疑北市長照機構住民染疫，是不是間接來自特殊社交圈，「這也得把疫調做清楚，否則清零遙遙無期」。

接下來台灣疫情會怎麼發展？沈政男表示，可以參考香港經驗，香港至今確診1萬1千多例，幾個月前也有一個高峰，後來慢慢下降，目前已經本土零確診超過50天。並指出清零之路很漫長，因為到了新增個位數以後，R值就會拉抬到接近1，這時必須施加另外的防控力道，才可能繼續壓制傳播鏈。

至於開放內用，沈政男表示，看香港的防疫須知便知，規定非常清楚，依餐廳每桌用餐人數畫分防疫要求，而非一概而論。但共通點是，餐廳人員必須接種疫苗或定期檢測PCR。從香港的新增確診曲線來看，後半段看起來跟台灣現在很像，「但台灣有其他人去看嗎？沒有了」，強調內用與清零並不違背，清零絕對可能，但前提是不要放棄清零目標。