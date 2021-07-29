即將邁入8月，你想好如何善用暑假好好充實自己了嗎？年輕學子們除了利用「開學專案」備齊所需的 Mac 或 iPad 之外，Today at Apple 在 8 月份安排了數場線上的校園創時代系列課程，讓藝術家/創作者現身說法，不但教你怎麼用 iPad 設計出讓人眼界大開的風格創作、用 iPhone 拍出讓同學都羨慕的超有梗的影片、用 GarageBand 創作自己的第一首 demo、用 Procreate 畫出充滿粉紅泡泡的少女漫畫，還教你如何使用「備忘錄」構思出一封讓你脫穎而出的 cover letter 求職信，無論你的興趣是攝影、繪畫、作詞作曲，還是準備求職，都能學到一招半式！

Today at Apple 在 8 月份安排了數場線上的校園創時代系列課程，讓你學秘技。（蘋果提供／黃慧雯台北傳真）

7/31 14:30 - 16:00 蘋果邀請到曾於韓國亞洲文化殿堂參展，動畫創作榮獲各大國際影展得獎提名的影像創作者 Sydney Sie 分享她的觀點和歷程，透過日常用品引導你打破慣性思考，聯想出物品可代表的符號意象。學習如何用 iPhone 或 iPad 搭配 Apple Pencil，構思畫面想法並進行拍攝，在「照片」中編輯調整出獨特的影像，設計出眼界大開的風格創作。

8/7 14:30 - 15:30 線上履歷編輯器及求職平台 CakeResume 首席營運長謝威秤則將分享作為人才與雇主之間橋樑的創辦初衷，以及求職趨勢的獨到見解，給予新鮮人求職的實用建議，並引導你在 iPad 上使用「備忘錄」，打造求職最重要的開場白：cover letter 求職信，探索求職信的架構，掌握撰寫技巧，讓你的履歷在茫茫履歷海中突破重圍！

8/8 14:30 - 16:00 超受歡迎的特效師 YouTuber 六指淵不藏私，教你簡單用 iPhone/ iPad 內建的「可立拍」app 進行拍攝，嘗試他喜歡用的轉場方式，並剪輯拍好的影片，還可以上字，一支 iPhone 就可以將你腦中源源不絕的創意化為讓同學們都驚呼的超有梗的短影片。

8/14 和 8/15 下午則分別有新生代創作歌手派偉俊和獨立樂團「理想混蛋」的雞丁帶來音樂創作相關的課程。周杰倫旗下的派偉俊將帶領學員使用 iPad 上的 GarageBand 為自己腦中的旋律加上和弦與節奏，第一首 demo 就是那麼簡單！有了曲之後，「理想混蛋」的主唱雞丁將教大家譜寫歌詞，並學習用 GarageBand 錄製自己的歌聲，發揮音樂潛能不求人！

8/28 14:30 - 16:00 大學生活怎能少了戀愛？買了 iPad 怎能只會追劇？辦過數次個展，風格充滿日系幻夢浪漫繽紛的人氣插畫家「低級失誤」鐘逸婷，則要教大家用 iPad 搭配 Apple Pencil，使用 Procreate 畫出自己的心動遐想與粉紅泡泡。（註：8月14日、15日 & 28日的場次將於 7/30 開始報名，報名由此去)。