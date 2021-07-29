高雄市長陳其邁（右）今（29）日回應，以高雄276萬人口來說，就要276億元，地方財政負擔不起，各縣市都一樣，還是要由中央來做主導。（柯宗緯攝）

高雄市議會國民黨團發起連署，要求高雄市政府應以正式公函向中央建議普發現金1萬元紓困。對此，高雄市長陳其邁今（29）日回應，以高雄276萬人口來說，就要276億元，地方財政負擔不起，各縣市都一樣，還是要由中央來做主導。

高雄市議會國民黨團今舉辦記者會呼籲，高市府「防疫不要亂、振興要有感」，總召童燕珍再次要求陳其邁向中央爭取每人發放1萬元現金紓困；市議員陳美雅也強調不論振興、紓困，民間最真實的聲音就是普發現金，發放振興券浪費許多額外的成本，請民進黨不要用小人之心懷疑人民。

對此，陳其邁表示，每1個人1萬元的話，以高雄市270萬人口，總計270億元，這預算不是高雄市可以負擔的起，各縣市碰到的問題都一樣。

陳其邁表示，希望說紓困不僅能夠加大、加碼，也能夠加快，針對一些真的需要紓困的艱苦人，受影響的產業也能夠加大紓困的一個力道，這也會牽涉到行政院跟立法院支持。

陳其邁提到，全世界其他國家也都有好幾波紓困，我們希望以加快、加大、加碼為最重要的原則，高雄市也會針對一些救急、救窮的產業，特別因地制宜，在中央紓困方案裡面，高雄再加碼。

另外，藍營質疑市府調整疫苗施打通知的方式，一改以往請鄰長通知方式，要民眾自行上網預約登記，所有協助登記責任都落到里長身上，反造成里長困擾。市議員陳若翠也再為鄰長請命，呼籲能納入疫苗施打。

陳其邁則回應，第二劑施打面臨另外一個問題，就是民眾要打AZ還是打莫德納，因此在疫苗的分辨跟動線安排上會比較複雜，但會讓長輩放心，不要去擔心這些問題。

陳其邁說，長輩部分會沿用原來以通知單發放的方式來服務，包括專車接送、到宅施打等，都會根據上一次經驗，再把它優化，讓長輩打好打滿，能夠打得舒服。

陳其邁也指出，高雄市統計鄰長迄今尚未施打的比例其實不高，大概都已施打完畢，若鄰長從事防疫工作還未施打，也會盡速安排施打疫苗。