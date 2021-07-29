國內公費疫苗第四輪將於明（30）日起施打，不過部分縣市卻傳出疫苗不足，宣布暫停接種或是停止線上預約，針對此狀況，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨（28）日表示，第四輪疫苗預約與前幾輪相比較踴躍，但先前就已配送較多的疫苗至各縣市，顯然目前施打速度非常快，剛進58.2萬劑AZ疫苗，一周內即會檢驗完畢，並分送至各地繼續接種。

各縣市疫苗緩打、暫停預約一次看。（圖／中時新聞網製表）

●台北市：目前暫無停打計畫，疫苗預約平台也照常預約

●新北市：8月1日至4日暫停施打疫苗

●基隆市：目前暫無停打計畫

●桃園市：目前暫無停打計畫

●新竹縣市：目前暫無停打計畫

●宜蘭縣：目前暫無停打計畫

●苗栗縣： 28日中午至今日起暫停平台預約登記，7月31日至8月4日暫停施打，待8月4日中央疫苗撥補後，再行公告通知接種。

●台中市：目前暫無停打計畫

●彰化縣：目前暫無停打計畫，剩餘疫苗劑量預計能打到８月６日，若提前打完，則會暫停接種。

●南投縣：目前暫無停打計畫

●雲林縣： 28日即暫停平台登記預約，7月31日至8月4日暫停施打，已預約該時段的民眾，可於8月5日洽原預約單位安排接種。

●台東縣：目前無暫停施打計畫，但接種時段皆已預約額滿

●嘉義縣：目前暫無停打計畫

●嘉義市：28日中午即暫停平台登記預約，疫苗施打仍如期進行。

●台南市：目前暫無停打計畫

●高雄市：目前暫無停打計畫

●屏東縣：28日起暫停平台登記預約，目前雖暫無停打計畫，但因應屏東地區近日有豪大雨發生，調整部分疫苗施打時間，在醫療院所急診所者時間不變，若是8月1日至4日在速打站及衛生所接種者，一律延至8月5日。