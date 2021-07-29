愛笑女孩張雨霏破奧運摘下200米蝶泳金牌。（澎湃新聞）

愛笑女孩張雨霏破奧運摘下200米蝶泳金牌。（澎湃新聞）

愛笑女孩張雨霏破奧運摘下200米蝶泳金牌，開心與隊友俞李妍擁抱。（澎湃新聞）

東京奧運29日上午游泳項目，女子200米蝶泳決賽，「愛笑的女孩」張雨霏一如預期，游出2分03秒86，打破奧運紀錄贏得冠軍，為中國代表團在東奧游泳項目贏得第一金。也是她這次參賽第二面獎牌──先前在100米蝶泳已拿下一枚銀牌。

澎湃新聞報導，張雨霏已經成了大陸游泳隊的「大姐」。先前在26日，張雨霏在女子100米蝶泳，只以0.05秒與金牌失之交臂，不敵加拿大華裔選手。

當時受訪時，她邊嫌銀牌「掛在脖子上沉死我了」邊笑說：「我也沒有給自己太大的壓力，一定要拿到冠軍，畢竟奧運會冠軍有實力和運氣的成分。但我覺得哪怕我拿不了第一名，我也不會讓對手贏得那麼輕鬆。我一定要爭一爭，可以輸，但我絕對不會輕易地認輸。」

她說，還是200米的距離更有安全感──她游出2分04秒89今年世界最好成績，也刷新自己的最好成績。

2分04秒89成績似乎有些意外，張雨霏轉向相鄰泳道的隊友俞李妍說「我也沒想到！」「挺高興的，這成績真的是超出我預期了。我也沒有用盡全力。」

決賽前她表示：「只要我不緊張，就能拿到金牌。」不過「在決賽前我可能還是會緊張，但是比游100米蝶泳時好。我很怕100米蝶泳那種大家每一米都在競爭的感覺。」 「以前我會偷懶，現在我鞭策自己」

報導稱，之前一段時間，張雨霏在教練崔登榮安排下，特意進行體能特訓。

去年參加游泳冠軍賽期間，張雨霏就曾透露，自己體能相對比較薄弱，「大量的時間和精力都投入在專項訓練中，因此我花了大概4、5個月時間，才將自己的基礎體能提高到一個相對平衡的水準。」

艱苦的訓練，有了肉眼可見的成果──張雨霏此前引體向上只能勉強負重15公斤，後來提升到了可以穩穩負重40公斤。

「核心力量的提升幫助我在水中能更好地完成蝶泳提臀動作和控制動作節奏，能夠更為流暢地游進以及保持水中的流線型。」

隨後，「加強版」的張雨霏在5月的大陸全國冠軍賽，在100米蝶游出55秒73，是當時世界今年最好成績。200米蝶決賽游出2分05秒44，刷新個人最好成績，創下近4年世界最好成績。

她在100米蝶泳決賽後說：「我希望可以再突破一點，世界紀錄是我的目標，雖然每次嘴上都說著要破要破，但每次都還是差一點。」在東奧賽場，她表示比賽給自己「上了一課」，讓她學會了如何在巨大的壓力之下也拿出讓自己滿意的表現。

她說：「以前我會偷懶，現在我會更加鞭策自己──我想拿奧運冠軍。比起在賽場上哭，我更想在訓練場上多流點汗、多承受點累。」