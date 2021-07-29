美國半導體巨頭英特爾積極拓展晶圓代工業務，日前才宣布為高通及亞馬遜代工，引起市場熱議，不到一周時間，執行長Pat Gelsinger再表示，已有超過100家企業洽談合作，希望英特爾為他們生產晶片，外界認為，將會衝擊台積電與三星的領先地位。

Pat Gelsinger接受雅虎財經（Yahoo Finance）訪問時，談及英特爾的代工業務，他透露目前有超過100家的企業向他們洽談晶圓代工，顯示市場需求仍相當強勁，「我們希望透過領先的技術進入全球供應鏈，這對美國是好事，對整個行業也是利多。」

英特爾周一宣布新的代工計畫，預計未來4年推出5個世代的晶片，最高階的18A技術將在2025年推出，並透露已為高通及亞馬遜代工，Pat Gelsinger拒絕透露合約規模，但他強調，代工市場擁有超過1000億美元（約新台幣2.8兆）的產值。

至於華爾街日報指出，英特爾有意以300億美元（約新台幣8400億）收購代工大廠格芯的消息，Pat Gelsinger拒絕就此事發表評論，但他承認，在代工市場上很難單打獨鬥，併購這種事情有機會發生。

報導指出，英特爾為了完成與台積電競爭的目標，可能不得不收購代工廠，而Pat Gelsinger積極發展晶圓代工的舉動，可能對台積電、三星的影響力造成衝擊。