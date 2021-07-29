日本桌球甜心福原愛3月陷不倫疑雲重創形象，沉寂一段時間後，26日重回螢光幕，在富士電視台擔任東奧桌球講評員，背後的推手隨之曝光。

由於日本很看重公眾人物的形象，所以福原愛被拍到與已婚高帥男過夜，日本大批民眾不能接受，幾乎一面倒力挺江宏傑，不過福原愛挺過不倫風波、離婚，順利在26日復出，儘管許多日本觀眾揚言拒看，仍在講評男女混合雙打桌球金牌戰創下高達24.6%收視率，被日本媒體讚譽為「勝利女神」。

福原愛雖然因私生活被大批日本民眾撻伐，仍成功回歸螢光幕。（圖／微博@福原愛）

根據日媒《FLASH》報導，福原愛之所以能成功復出，是因為背後有對東奧籌辦影響力強大的企業「電通集團」當靠山，回顧福原愛深陷不倫風波，親筆寫下道歉信對外說明時，是透過電通集團旗下的網站發表，顯然雙方存在合作的關係。根據相關人士透露，福原愛今年初開的新公司「omusubi Co.，Ltd」，電通集團似乎也有協助，因為只要向omusubi寄詢問郵件，回信的皆是電通的工作夥伴，該相關人士推斷電通集團應該有在福原愛背後幫忙。

事實上，福原愛儘管私生活備受爭議，仍得到眾多貴人相助，根據《東京體育》報導，福原愛認為已與江宏傑離婚，事情告一段落才會重返螢光幕，至於她深陷不倫醜聞風波還能復出，相關人士指出富士電視台和福原愛可能協議拿獨家專訪當交換條件，指她會為了重建事業講離婚話題；且福原愛從小跟就頻接受富士電視台的訪問，退役後還能以過往參與奧運的經驗評論桌球賽事，不少業界看好福原愛未來應會工作滿檔。