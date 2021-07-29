今天持續受西南風影響，白天南部降雨時間較長，目前南部仍有持續有降雨，局部地區如近山區等累積降雨量已來到大雨等級，中部則是整天有局部短暫雨，北部、東半部中午前多雲到晴，午後因為熱對流發展，有短延時強降雨發生。（取自氣象局）

中央氣象局表示，今(29)日西南風仍在增強，南部地區整天斷斷續續都容易有陣雨或雷雨，中部仍有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區降雨則以午後局部短暫雷陣雨為主；氣象局表示，預估7月31日和8月1日西南風擴展到台灣上空，屆時將會達到西南氣流等級，中南部出現大雨及豪雨機率提高，南部地區更須慎防豪雨等級以上降雨，要特別留意。

氣象局預報員李孟軒表示，今天持續受西南風影響，白天南部降雨時間較長，目前南部仍有持續有降雨，局部地區如近山區等累積降雨量已來到大雨等級，中部則是整天有局部短暫雨，北部、東半部中午前多雲到晴，午後因為熱對流發展，有短延時強降雨發生。

未來一周天氣方面，由於台灣位於大低壓帶西南側，未來兩天中南部整天仍有降雨，北部、東半部中午前仍以多雲到晴，午後留意熱對流；目前西南季風強風軸位於巴士海峽一帶，不過周六(31)起西南風向北擴展到台灣上空，強度將會達到西南氣流等級，在更為充沛的水氣下天氣更不穩定，迎風面的中南部大雨和豪雨機率提高，尤其南部有局部豪雨等級以上降雨，北部、東半部降雨則不侷限於午後，其他時間也有局部陣雨或雷雨。

台灣颱風論壇｜天氣特急臉書專頁指出，西南氣流周末開始影響，苗栗以南到屏東，以及台東、桃竹山區須慎防致災降雨，北部地區也會出現局部大雨。

預計這波西南氣流(或強烈西南風)至少影響5-7天，值得注意的是，整個大低壓帶中不排除醞釀其他低壓渦旋，讓天氣更加惡劣，應做好防汛措施應對。