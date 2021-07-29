一名中部某大學大四男生，2019年追求一名同班女同學遭拒，趁女方邀約另兩名同學到住處喝酒之際，竟不請自來，女方礙於情面讓他進入，但他竟趁著兩名同學外出買酒時獸性大發，壓制女同學後強吻還襲胸摸臀，女方盛怒下提告，而且拒絕和解，要求法官判他入監反省，歷經三審，最高法院仍依強制猥褻罪判他7月徒刑定讞，男大生在領完畢業證書後，也領到一張入監通知。

根據判決書記載，就讀某大學英文系的大四男學生，對同班A女長期有好感，曾對A女告白表達希望交往之意，但遭到女方拒絕。民國108年7月24日晚間，A女邀了兩位同學到租屋處聊天、飲酒。

男大生透過管道獲知後，在沒有事先告知A女狀況下，即自行前往女方住處。A女得知後，見有其他同學在場，顧及同學情面及降低戒心，就讓男大生進入住處。

一行人喝完酒後，兩位同學一起外出買酒，獨留A女及男大生在屋內，男大生竟認有機可乘，立刻以體型及身材優勢壓制，不顧女方口語及肢體之劇烈反抗強行擁抱、親吻頸部、嘴巴、觸摸胸部、腰及臀部等處，以此強暴方式對女方強制猥褻得逞，直到兩名同學返回後，在屋外撥打電話予A女，男大生才停手，女方立刻逃到樓下告知同學後向警方報案。

事後一審及二審，因男大生未與女方和解，都被判處7個月徒刑，法官認為，男大生侵害女方身體自主權，造成身心傷害，且均否認犯罪，遲至準備程序中始坦承犯行，又未與女方達成和解，且大學半工半讀，僅能維持自己生活花費，母親有工作不需其扶養等，判有期徒刑7月。

但是法院曾安排雙方調解，女方認為男同學無真心悔改的誠意，希望他能入監服刑，接受法律制裁，作為贖罪方法，因此即使男方雖積極表示欲和解求原諒，但無法使女方感受誠意，最高法院予以駁回上訴。