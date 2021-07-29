中國新任駐美大使秦剛於當地時間28日晚間抵達美國。他在向中美媒體發言時表示，「我相信，中美關係的大門已經打開，就不會關上，這是時代潮流，大勢所趨，民心所向」。

根據中國駐美大使館官網，秦剛於當地時間28日晚間抵達美國首都華盛頓哥倫比亞特區後，即向中美媒體發表講話。

秦剛在發言時提及美國前國務卿季辛吉（Henry Kissinger），指季辛吉在50年前秘密訪中，叩開了中國的大門，「我相信，中美關係的大門已經打開，就不會關上，這是時代潮流，大勢所趨，民心所向」。

秦剛表示，「當前，世界正經歷百年未有之大變局」。中美作為不同歷史文化、不同社會制度、不同發展階段的兩個大國，正在進入新一輪相互發現、認知和調適的過程中，尋求新時代彼此相處之道。

秦剛指出，中美關係處在一個新的緊要關口，既面臨許多困難和挑戰，也有巨大機遇和潛力，「何去何從，關乎兩國人民的福祉，關乎世界的未來」，一個健康穩定發展的中美關係，是兩國人民和國際社會的普遍期盼。

秦剛也提到中國國家主席習近平，與美國總統拜登在華府時間2月10日晚間的通話。

秦剛表示，他將按照兩國元首除夕通話的精神，「同美國各界架起溝通、合作的橋梁」，維護中美關係的基礎，維護中美兩國人民的共同利益，共同推動中美關係重回正確發展軌道，「讓相互尊重、平等相待、合作共贏、和平共處的中美相處之道由可能變成現實」。

秦剛現年55歲，是中國第11任駐美大使，此前是中國外交部副部長。

秦剛在中國外交系統任職逾30年，期間曾兩度擔任中國外交部發言人，並三度派駐英國。他在擔任中國外交部副部長期間，分管歐洲事務、新聞及禮賓，是中國首位缺乏大使經歷、缺乏美國經驗的駐美大使。