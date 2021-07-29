行政院記者會。

行政院。（報系資料照）

【LIVE直播】執意印「5倍券」不發現金？ 行政院會後記者會說明

目前台灣疫情降級警戒降至二級，振興內需、強化民生消費將為最大功課，近來傳出政府將會再推出振興券，外傳今年是「五倍券」，持續引發討論。行政院於今(29日)上午11：40召開記者會，在疫苗部分，政委兼發言人羅秉成指出，蘇院長感謝捷克，是第五個捐贈疫苗給台灣的國家，感謝捷克友人協助，疫苗取得方面，之前購置的58萬劑疫苗已經在本周到貨。

關於外傳「振興五倍券」，羅秉成說，大家都很關心振興方案，跟大家報告現在疫情雖降到二級，但不能掉以輕心，但這一次疫情對民生經濟影響確實重大，之前推出紓困4.0，看起來有必要推出振興方案，並加以盤點紓困4.0，大家都知道特別條例所規定總額8400億元預算，目前執行後剩餘1600億元，進行相關方案需要總體評估，振興這一塊，去年振興三倍券得到千億商機成果，今年要推出的振興方案，國發會也參考各方意見等等，都還在討論中，尚未定案，有所結論會對外說明。

羅秉成說，紓困4.0推出後，有些影響重大產業紓困只到7月，雖然防疫警戒以降級，但產業仍受到疫情衝擊，正在評估是否要補充持續辦理，但紓困與振興金額是連動，目前特別預算剩餘1600億元，各面向都必須兼顧。

羅秉成提到，時程還沒辦法對話說明，振興更是下階段予以規畫評估，紓困確實4.0推出後，有各方意見認為哪些要加強，在預算餘額底下，都要兼顧，時程當然要看規劃情形跟提出預算案通過後才能執行。

至於若要推動紓困5.0，是否需要再向立法院提出追加預算案，羅秉成說，特別條例授權行政院，若緊急紓困振興需求，可先行動支，但實際狀況還是要看規畫情況，預計會待立法院通過特別預算案後才會執行。

羅秉成指出，國產疫苗也開放民眾登記預約，兩天已經有近62萬人選擇登記，感謝第一線跟地方政府的辛苦，一定要按預約系統照順序施打，若不照預約順序，再多疫苗也不夠。

疾管署副署長莊人祥表示，7/27重啟平台意願登記，新增高端疫苗選項，提供20歲以上民眾選擇，截至28日22時止有61.8萬人登記高端疫苗。

關於東奧選手表現成績，羅秉成指出，蘇貞昌院長表示國人從電視網路觀賽，心因此凝聚在一起，拿下6面獎牌創下新高，感謝選手、教練努力。

該場記者會將由羅秉成政委兼發言人主持，林萬億政委、衛福部李麗芬次長、內政部陳宗彥次長、法務部陳明堂次長、勞動部王尚志次長、教育部林騰蛟次長出席。