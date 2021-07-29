檢方起訴指控，華航企業工會理事長劉惠宗與2位會員趙剛、朱良駿，2018年遷戶口到桃園，投票支持被工會推派參選桃園市長的朱梅雪，一審依妨害投票罪將3人各判刑3月，緩刑2年，二審認定他們與桃園市有「人、地之連結關係」判無罪，最高法院撤銷發回。

最高法院認為，依二審台灣高等法院的判決理由說明，被告3人都為華航工會會員，為使華航工會推派之朱梅雪順利當選桃園市第2屆市長選舉，並取回參選之保證金，將個人戶籍遷移至選區，並在2018年11月24 日前往投票所領取選票及投票。

最高法院指出，劉惠宗3人之所以遷戶籍，無非是為使朱梅雪當選桃園市長並取回保證金，其3人均未實際居住於各該設籍地址，得否認其3人對選舉區即桃園市之政治、文化、經濟及社會等事務已產生最低限度的熟悉、連結，高院判決未詳予說明。

最高法院表示，高院徒以劉惠宗3人多年來上班工作均在桃園市，即認3人與桃園市有「人、地之連結關係」，進而認其3人在桃園市有居住事實判決無罪，尚嫌速斷，有理由不備之違法，因此撤銷無罪判決發回更審。